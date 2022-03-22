Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 12:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Samsun'da 3 metreyi aşan dalgalar hasara neden oldu
[Fotoğraf: DHA]
Samsun'da etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Atakum'da oluşan 3 metrelik dalgalar sahilde hasara yol açtı.
Karadeniz'de saatteki hızı 35 kilometreyi bulan rüzgar, Atakum'da sahil şeridindeki yerleşim yerlerinde yaşamı olumsuz etkiledi.
Yer yer 3 metreyi bulan dalgalar, Güzelyalı Mahallesi'nde kıyı şeridi ve yürüyüş bandını tahrip etti.
[Fotoğraf: DHA]
Yürüyüş bandı, dalgaların taşıdığı kum, taş ve çöplerle doldu.
Spor yapmak için sahile gelen vatandaşlar, çareyi bisiklet yolundan koşmakta buldu.
[Fotoğraf: DHA]
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Samsun
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