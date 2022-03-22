Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 12:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Niğde'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.
Niğder İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, 14-21 Mart tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 24 şüpheliyi yakaladı.
Yapılan aramalarda, 576,72 gram çeşitli uyuşturucu madde ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Niğde Uyuşturucu
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