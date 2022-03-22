Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 13:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'da bir evde 28 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Güvenlik güçleri, yasa dışı göçe karşı aralıksız mücadele ediyor. Van'da polisin bir adrese düzenlediği operasyonda bir evde 28 düzensiz göçmen yakalandı. Ev sahibi gözaltına aldı.
Yurda yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin saklandığı adres belirlendi.
Polis, operasyon için düğmeye bastı.
Van'da yasa dışı göçle mücadele kapsamında bir eve operasyon düzenlendi. Tek
Göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresine götürüldü. Evin sahibi gözaltına alındı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Van
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