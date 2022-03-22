Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 14:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Batman'da hasta kepçe yardımıyla ambulansa ulaştırıldı
[Fotoğraf: İHA]
Batman'ın Sason ilçesinde karla kaplı köy yolunda 76 yaşındaki hasta, kepçe yardımıyla ambulansa ulaştırıldı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam tedavi altına alındı.
Sason ilçesine bağlı Dağçatı köyü Kulaksız mezrasında fenalaşan kalp ve tansiyon hastası 76 yaşındaki Abdülaziz Çiftçi’nin yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
Yardım talebi üzerine köye doğru yola çıkan sağlık ekipleri, karla kaplı yolda ilerleyemedi.
[Fotoğraf: İHA]
Haber verilmesi üzerine İl Özel İdaresi ilçe şantiye ekipleri, iş makinesi ile 8 saat süren çalışma sonucu köy yolunu ulaşıma açtı. Ancak ambulans hastanın evine yaklaşamayınca 76 yaşındaki Abdülaziz Çiftçi, kepçeye bindirilerek 500 metre uzaklıktaki ambulansa ulaştırıldı.
Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çiftçi, tedaviye altına alındı.
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