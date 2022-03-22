Mar ayıyla birlikte etkisini artıran kar yağışı, Ordu'nun yüksek kesimlerinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Yağışın geçen haftadan itibaren aralıklarla etkisini sürdürdüğü iç kesimdeki yüksek rakımlı ilçelerde, kar kalınlığı yer yer 3 metreyi geçti.

Kar yağışı ulaşımda da olumsuzluklara neden oldu.

Gürgentepe ilçesinde ulaşımda aksamalar yaşandı, mahalle yollarının yüzde 50'si kapandı.

Bölgede park halindeki bazı araçlar da kar altında kaldı.

Yurdun birçok noktasında etkili olan kar yağışı Ordu’da da şiddetini sürdürüyor. Gürgentepe ilçesinde kar kalınlığı 3 metreyi aştı. Bölgedeki durumu @trthaber muhabiri Hüseyin Atmiş aktardı. pic.twitter.com/M61BQhPvd3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 22, 2022

Prefabrik okul binasının çatısı çöktü

Gölköy ilçesinde ise Şehit Yaşar Biçer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin atölye sınıflarının bulunduğu prefabrik binanın çatısı, karın ağırlığıyla çöktü.

İlçedeki sanayi sitesinde 3 iş yerinin sundurmasında da karın ağırlığıyla çökme meydana geldi.

Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesinin karla mücadelesinin devam ettiğini söyledi.

Eğitime ara verildi

Kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede okullar tatil edildi.

Hava tahminlerine göre, yağışın cumartesi günü sona ermesi bekleniyor.