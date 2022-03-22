Ordu'da kar esareti: Araçlar kar altında kaldı, çatılar çöktü
Ordu'da kar esareti yaşanıyor. Kentin yüksek kesimlerinde 2,5 metreye ulaşan kar kalınlığı eğitimde ve ulaşımda aksamalara neden oluyor. Park halindeki araçlar kar altında kaldı, çatılar çöktü...
Mar ayıyla birlikte etkisini artıran kar yağışı, Ordu'nun yüksek kesimlerinde hayatı olumsuz etkiliyor.
Yağışın geçen haftadan itibaren aralıklarla etkisini sürdürdüğü iç kesimdeki yüksek rakımlı ilçelerde, kar kalınlığı yer yer 3 metreyi geçti.
Kar yağışı ulaşımda da olumsuzluklara neden oldu.
Gürgentepe ilçesinde ulaşımda aksamalar yaşandı, mahalle yollarının yüzde 50'si kapandı.
Bölgede park halindeki bazı araçlar da kar altında kaldı.
Yurdun birçok noktasında etkili olan kar yağışı Ordu’da da şiddetini sürdürüyor. Gürgentepe ilçesinde kar kalınlığı 3 metreyi aştı. Bölgedeki durumu @trthaber muhabiri Hüseyin Atmiş aktardı. pic.twitter.com/M61BQhPvd3— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 22, 2022
Prefabrik okul binasının çatısı çöktü
Gölköy ilçesinde ise Şehit Yaşar Biçer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin atölye sınıflarının bulunduğu prefabrik binanın çatısı, karın ağırlığıyla çöktü.
İlçedeki sanayi sitesinde 3 iş yerinin sundurmasında da karın ağırlığıyla çökme meydana geldi.
Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesinin karla mücadelesinin devam ettiğini söyledi.
Eğitime ara verildi
Kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede okullar tatil edildi.
Hava tahminlerine göre, yağışın cumartesi günü sona ermesi bekleniyor.