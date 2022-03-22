Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nden çıkan yaşlı bir kadın taksiye binip evine gitmek istedi.

Yaşlı kadın el kaldırsa da taksiciler durmadı. Bir süre sonra duran bir taksici, yaşlı kadına nereye gideceğini sorduktan sonra yoluna devam etti.

Kendisini almayan taksicilere yalvaran yaşlı kadının zor anları, bir otobüs şoförü tarafından görüntülendi.

“Yakın mesafe olduğu için almıyor”

Yaşlı kadının taksiye binme mücadelesini kaydeden otobüs şoförü olayı şöyle anlattı:

"Teyzemiz taksicilere yalvarıyor. 'Allah rızası için, ayakta duramıyorum. Beni evime bırakın' diyor. Taksici duruyor. Gideceği adresi soruyor. Yakın mesafe olduğu için almıyor. Yolcuya gittiğini düşünsek niye durup soruyor. Bu teyze burada 5 tane taksi çevirdi. Güzel para kazanacağız diye insanları mağdur etmenin anlamı yok."