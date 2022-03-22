Rize'nin Derepazarı ilçesinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenciler, ders kapsamında, Derepazarı'ndaki balıkçı barınağından eğitim filikasıyla denize açıldı.

İçinde 14 öğrenci ile 1 akademisyenin bulunduğu filika, karaya yaklaşık 10 metre uzaklıkta bilinmeyen nedenle alabora oldu.

Filikadan denize düşenlerden bazıları kendi imkanlarıyla bazıları da çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Sağlık durumları iyi olan 15 kişi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Eğitim filikası kıyıya alınırken, 15 kişi de kontrollerinin ardından taburcu edildi.