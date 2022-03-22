Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 21:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da iki köpeği tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı
Ankara'da iki köpeği av tüfeği ile öldüren şüpheli tutuklandı.
Evinin çatısına çıktığı gerekçesi ile iki köpeği başından vurarak öldüren şüpheli, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan tutukladı.
Bir grup avukat, sulh ceza hakimliğine götürüldüğü esnada şüpheliyi protesto etti.
Etiketler: Ankara Sokak Hayvanları Hayvanlara Şiddet
Son Haberler
- 22:48
- 22:31
- 22:30
- 22:22
- 22:20
Sıradaki Haber
Muğla'da 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz