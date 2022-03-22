Muğla'da Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda biri Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına itilen iki ayrı lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

İçinde toplam 35 düzensiz göçmenin bulunduğu hareket halindeki lastik botlar, sahil güvenlik ekiplerince durduruldu.

Lastik botlardan alınarak karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.