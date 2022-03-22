Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 21:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında iki ayrı lastik bottaki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla'da Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda biri Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına itilen iki ayrı lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
İçinde toplam 35 düzensiz göçmenin bulunduğu hareket halindeki lastik botlar, sahil güvenlik ekiplerince durduruldu.
Lastik botlardan alınarak karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
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