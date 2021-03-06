Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ile ailesinin de yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 2. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler apartmanı sararken dumandan etkilenen 3. katta yaşayan İsmail Uygur, eşi Afet ve kızı Ege Uygur komşuları tarafından uyandırılarak dışarı çıkarıldı.

[Fotoğraf: AA]

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında dumandan etkilenen Uygur ailesi ile 4 komşusuna ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

İsmail Uygur'un hayati tehlikesi bulunmuyor

Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsmail Uygur ile eşi Afet Uygur hastaneye sevk edildi.

Dumandan etkilenen Ege Uygur ile dört komşusu tedavilerinin ardından taburcu edildi. Uygur çiftinin hayati tehlikesi bulunmuyor.