Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 08:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da otomobil fabrika inşaatına düştü: 2 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da bir otomobil inşaat halindeki fabrikanın temeline düştü. Kazada araçtaki iki kişi hayatını kaybetti.
Kaza, İnegöl ilçesi Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi.
Organize Sanayi Bölgesi’nde aracıyla seyir halinde olan Ercan Aslan idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle fabrikanın inşaatına düştü.
İnşaat bekçileri durumu Jandarma ve 112’ye haber verdi. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Etiketler: Bursa Trafik Trafik Kazası
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