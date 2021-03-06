Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun birçok ilinde sağanak bekleniyor.

Kuzey, iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu olması tahmin ediliyor. Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Antalya, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak, Bartın, Düzce, Rize çevreleri ile Kastamonu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Karadeniz’in iç kesimleri, Erzurum, Ardahan, Muş, Bitlis çevrelerinde yer yer kar yağışı görülebilir.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Sıcaklık düşecek

Hava sıcaklıklarının yağış alan bölgelerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, sağanak ve kar yağışı görülebilecek illerde vatandaşların su baskınlarına karşı tedbirli olmalarını vurguladı.