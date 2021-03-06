Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde Levent yönüne giden bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti, aynı yönde seyreden başka bir araca çarptı.

Karşı şeride geçerek bir otomobille kafa kafaya çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bir otomobilde sıkışan iki kişi ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.