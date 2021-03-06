Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 03:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sarıyer'de trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti, bir başka araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde Levent yönüne giden bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti, aynı yönde seyreden başka bir araca çarptı.
Karşı şeride geçerek bir otomobille kafa kafaya çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bir otomobilde sıkışan iki kişi ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.
Etiketler: Trafik Kazası İstanbul
Son Haberler
- 05:18
- 05:11
- 04:48
- 04:16
- 03:47
Sıradaki Haber
Zonguldak'ta göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz