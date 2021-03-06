Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 03:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da bir köy ve bir bina karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında bir köy ile bir bina karantinaya alındı.
Dinar Kaymakamlığı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Çakıcı köyü ile merkez Yeni Mahalle Çaylı Sokak'taki bir binada, koronavirüs pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirler alındı.
Söz konusu köy ile binada vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarına ve ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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