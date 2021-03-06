Dinar Kaymakamlığı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çakıcı köyü ile merkez Yeni Mahalle Çaylı Sokak'taki bir binada, koronavirüs pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirler alındı.

Söz konusu köy ile binada vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarına ve ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.