Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 02:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'nde 15 ton sahte alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde polis ekipleri tarafından bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 15 ton sahte alkol ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte içki imalatı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Polis ekipleri, Başiskele ilçesinde üretim izni ve ruhsatı bulunmayan bir imalathanede etil alkol üretimi yapıldığını tespit etti.
Fabrikada yapılan aramada, tank içerisinde yaklaşık 15 ton ile şişelenmiş yaklaşık 1200 şişe etil alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi hakkında "4733 SKM" suçundan adli işlem yapıldı.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçki
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