Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 01:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobille çarpışan halk otobüsü apartmanın bahçesine girdi
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs apartmanın bahçesine girdi, 2 kişi yaralandı.
Ramazan M. idaresindeki halk otobüsü ile Gökhan D. yönetimindeki otomobil, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde çarpıştı.
[Fotoğraf: AA]
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otobüs, park halindeki otomobile çarpıp apartmanın bahçesine girdi. Kazada, 2 kişi yaralandı.
Hasar gören araçlar, ekiplerin incelemesinin ardından çekicilerle otoparka götürüldü.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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