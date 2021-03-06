Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 01:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'nde kıraathanede tüp patladı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kıraathanenin deposunda bulunan tüp patladı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadı olayda maddi hasar oluştu.
Kadıköy Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde bulunan bir kıraathanenin üst katındaki depoda piknik tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.
Patlamanın etkisiyle depoda yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği sırada bir patlama daha oldu. Yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı yangın söndürülürken, depoda maddi hasar oluştu.
Yangın nedeniyle binanın yanındaki trafonun zarar görmesi sonucu bölgede bir süre enerji kesintisi meydana geldi.
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