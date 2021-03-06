Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 03:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ta alt yapı çalışması sırasında açılan çukurda meydana gelen göçükte yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Mithatpaşa Mahallesi Dağyolu Sokak'ta alt yapı çalışmaları sırasında açılan çukurda meydana gelen çökme sonucu Tayfun Sağlam, toprak altında kaldı.
Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve AFAD ekiplerince, yaralı işçi bulunduğu yerden çıkarıldı.
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Tayfun Sağlam, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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