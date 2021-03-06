Kaza, Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Anıt Kavşağı'nda meydana geldi.

Hayri H. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımı geçerek bina altına inen merdivenlerde asılı kaldı.

Sürücü Hayri H. ve yanındaki arkadaşı Talat A., otomobilden inerek bina altındaki restoranın dışarıda bulunan masasına oturarak yemek yedi. İki arkadaş, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gelen yemeği yemeye başladı.

[Fotoğraf: DHA]

"Özel harekatta benim onur belgem var"

Polisin alkol testi yapmak istemesine tepki gösteren Hayri H., "Ben Güneydoğu’da askerlik yaptım. Özel harekatta benim onur belgem var" dedi.