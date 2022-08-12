Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 02:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta otomobil tarlaya devrildi: 2 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Tokat'ta otomobilin mısır tarlasına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Tokat'ta Mustafa Kanbur idaresindeki otomobil, Çamlıbel beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mısır tarlasına devrildi.
Sürücü ile yanında bulunan Tuğçe Karakuş yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Tokat
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