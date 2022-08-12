İzmir'in Seferihisar ilçesinde N.Ş. idaresindeki otomobil, Karakayalar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Şaduman Kayır'a çarptı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şaduman Kayır'ın hayatını kaybetti belirlendi.

Kazayı gören vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden kaçan sürücü N.Ş., polis merkezine giderek teslim oldu. Kazanın meydana geldiği yerde toplanan vatandaşlar, üst geçit yapılmasını istedi.