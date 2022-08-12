Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 01:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta ATM'ye fazla yüklenen para sokağa saçıldı
[Fotograf: TRT Haber]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ATM'nin çekemediği kapasitesinin üzerindeki para sokağa saçıldı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otobüs terminalinde bir kişi, bir bankanın ATM'sine kapasitesinin üzerinde para yükleyerek bölgeden ayrıldı.
ATM'nin hazneye çekemeyince geri bıraktığı kapasite fazlası paralar yola saçıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu polise haber verdi.
Paralar, olay yerine gelen ekiplerce toplanarak ilgili birimlere haber verildi.
Etiketler: Zonguldak
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