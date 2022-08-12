Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 01:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da silahlı kavga: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.
Muğla Fethiye kara yolu Üzümlü Kavşağı'nda aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup karşılaştı.
Gruplar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Av tüfeği, bıçak ve sopa kullanılan kavgada, T.K., İ.D. ve M.D. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan M.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi polis ekiplerince yakalandı
Etiketler: Bireysel Silahlanma Kavga Muğla
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