Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 02:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay’da otomobil takla attı: 6 yaralı
[Fotograf: AA]
Hatay’da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırıldı.
Hatay'da M.E.’nin kullandığı otomobil, Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücüyle birlikte otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.
Etiketler: Hatay Trafik Kazası
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