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Tokat'ta izinsiz üretilen 50 bin maskeye el konuldu
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta izinsiz üretilen ve stok yapılan maskelere el konuldu, 15 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayan kişi ve işletmelere yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, izinsiz maske üretimi yapıldığı belirlenen kent merkezindeki 8 iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 50 bin maske ele geçirildi, olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Tokat kaçak maske üretimi covid-19Son Güncelleme: 8 Nisan 2020 Çarşamba 17:52
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