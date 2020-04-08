Eski Çivril Belediye Başkanı ve 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Gürcan Güven, 12 gün önce yaptırdığı COVID-19 testinin sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İyileşen ve tedavisi tamamlanan Güven, tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu edildi.

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Güven daha sonra sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, tedavi sürecini başarılı geçirdiğini söyledi.

Tedavi süresi boyunca kendisine iyi dileklerini ileten herkese teşekkür eden Güven, şunları kaydetti: "Arayan, soran, mesaj gönderen, sosyal medya üzerinden iyi dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen, cevap veremediğim herkese çok teşekkür ediyorum. İlgi ve alakalarından dolayı İl Sağlık Müdürümüz Berna Öztürk'e, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde görev yapan hocalarıma ve tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Rabb'im bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara güç ve şifa versin. Bu süreçte kendi canını riske atarak çalışan tüm sağlık personellerine kolaylıklar diliyorum."