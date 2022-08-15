Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 23:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
[Fotograf: DHA]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki otomobil çarpıştı, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Ozan Sağır idaresindeki otomobil, D-100 Erbaa-Niksar kara yolu Tepekişla mevkiinde Mustafa Yüksel yönetimindeki otomobil ile çarpıştı ve yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, sürücülerden Mustafa Yüksel ile aynı araçta bulunan Sündüs, Öznur, Oğuz Kapan, Esma Sultan, İpek Elif ve Abdulkadir Yüksel yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
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