Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 22:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Temsili fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında can salları ve lastik bot içindeki 53 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Marmaris ilçesi açıklarında can salları ve lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildiğini açıkladı.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salı ve 1 lastik bot içindeki 53 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla Sahil Güvenlik
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