Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Altındağ ilçesinin Örnek Mahallesi'nde Ulu Cami'nin minaresinin fırtına nedeniyle yıkıldığını, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın meydana gelmediğini duyurdu.

Minareye komşu binadaki 34 kişinin tahliye edildiğini belirten Şahin, teknik ekipler tarafından cami civarındaki binaların kontrolünün yapıldığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da ekiplerin, minaresi çöken caminin bulunduğu bölgeye yönlendirildiği belirtildi.

Ayrıca, Çankaya ilçesinde camları kırılan bir lisedeki 4 öğrencinin hastaneye sevk edildiği, gelişmelerin takip edildiği bilgisi paylaşıldı.