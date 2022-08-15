Ankara Valisi Şahin: Yenimahalle'de bir kişi hayatını kaybetti
Yenimahalle'de şiddetli fırtınadan kolon devrildi. 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Yenimahalle'de fırtınanın etkisiyle kolonun devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını açıkladı:
"İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup; hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir."
İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup; hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir. Diğer iki yaralı vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir.— Vasip Şahin (@vasipsahin) August 15, 2022