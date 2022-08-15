Gece başlayan sağanağın aralıklarla devam ettiği Karabük'te, öğleden sonra dolu etkili oldu.

Sağanak nedeniyle kent merkezinde seyreden sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yollarda ve pazar yerlerinde su birikintileri oluştu.

Safranbolu'nun Toprakcuma köyü ile Ovacık'ın bazı köylerinde de dolu etkili oldu. Eskipazar'ın Doğancılar köyünde ise bir evi su bastı.

Karabük Valiliği, şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.