Bölgede doğada kendiliğinden yetişen sakarca bitkisinden hazırlanan mıhlama için "Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün" başlığıyla Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru kabul edildi.

Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın girişimleriyle, sakarca mıhlaması, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca mahreç işaretli ürün olarak tescillendi.

Tescilli ürün sayısı 9'a yükseldi

Kentte sakarca mıhlaması ile coğrafi işaret tescili yapılan ürün sayısı 9'a çıktı.

Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, coğrafi işaret tescilinin, ürünün bilinirliği, yurt içi ve dışı pazar payının artması açısından çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Ultav, "Coğrafi işaretli ürünlerin kaliteli ve belirli standartlarda üretiliyor olması tüketiciye güven vermektedir. Ayrıca tüketicinin coğrafi işaretli ürünleri tercih etmesi kırsal kalkınmaya ve sürdürülebilir tarımsal üretime katkı sağlamaktadır" dedi.

Kentte daha önce Kabataş helvası, Perşembe ceviz helvası, Ordu yayla pancarı turşusu, Akkuş şeker fasulyesi, Ordu kivisi, Ordu tostu, Yalıköy köftesi ve Taflan turşusu coğrafi işaret tescil belgesi almıştı.