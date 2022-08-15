Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, yıldırım isabet eden 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Yenice'nin Soğucak köyünde yaşayan Muhammet Duman, hayvanlarını otlatmak için ayrıldığı evine geri dönmeyince yakınları aramaya başladı.
Köy muhtarı Durmuş Çatak, Duman'ın koyunlarını otlattığı Kaplanlar mevkisinde motosikletini buldu.
Çevrede yapılan incelemede gencin cansız bedeni bir meşe ağacının altında bulundu.
Sağanaktan korunmak için ağaç altına sığınan ve üzerine yıldırım isabet ettiği belirlenen Muhammet Duman'ın cenazesi Yenice Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Etiketler: Çanakkale
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