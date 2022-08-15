Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altında
[Fotograf: AA]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınında 1 dönümlük alan zarar gördü.
Doyran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 13 dakika içinde müdahale etti.
Ekipler, 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla yaptıkları çalışma sonucu yangını 45 dakikada kontrol altına aldı.
Yapılan incelemelerde 1 dönümlük alanda zarar oluştuğu tespit edildi.
Etiketler: Balıkesir Orman Yangını
Son Haberler
- 16:13
- 16:05
- 15:58
- 15:41
- 15:38
Sıradaki Haber
İstanbul Boğazı sağanak sonrası çamura bulandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz