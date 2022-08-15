Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA, İHA-DHA
İstanbul Boğazı sağanak sonrası çamura bulandı
İstanbul'da etkili olan sağanak sonrası Göksu ve Küçüksu Deresi’nden gelen çamurlu su, İstanbul Boğazı'na aktı. Denizin rengi kahverengiye dönüştü. Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan böyle görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Anadolu yakasında sabah saatlerinde başlayan sağanak sonrası Göksu ve Küçüksu derelerinden gelen çamur İstanbul Boğazı'na aktı.
[Fotoğraf: İHA]
Çamurlu suyun akması boğazın renginin değişmesine neden oldu.
[Fotoğraf: DHA]
Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: İstanbul İstanbul Boğazı Meteoroloji Sağanak Yağış
Son Haberler
- 15:41
- 15:38
- 15:34
- 15:22
- 15:15
Sıradaki Haber
Lösemiyi ilik nakliyle yendi, donörünün mezarını ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz