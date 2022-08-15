Ankara'da öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış etkili oldu.

[Fotoğraf: AA]

Sağanak, dolu ve fırtına nedeniyle araçlar yollarda güçlükle ilerledi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Çankaya ilçesinde bir benzin istasyonunun çatı kaplamaları söküldü.

[Fotoğraf: AA]

Şehirler Arası Otobüs Terminali AŞTİ'yi de su bastı, yolcular olumsuz etkilendi.

[Fotoğraf: AA]

Kentin çeşitli noktalarında çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

[Fotoğraf: AA]

Fırtına nedeniyle Ankara Adalet Sarayı'nın zemin katındaki Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nun tavanı çöktü, adliye personeli tahliye edildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, kopan ağaç dalları da yollara sürüklendi.

Ağaçlar devrildi, araçlar yolda güçlükle ilerledi… Ankara’da şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu.https://t.co/6peLlbwdwq pic.twitter.com/IF0xjB5L0W — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 15, 2022

Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da metro istasyonları ve duraklara sığındı.

[Fotoğraf: AA]

Yarım saatte metrekareye 12 kilogram yağış düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, başkentte öğleden sonra etkili olan sağanak ve fırtınayı değerlendirdi.

Bu tip yağışların özellikle Ankara ve çevresinde yaz aylarında etkili olduğunu, kısa sürede yüksek miktarda yağışın görüldüğünü ve ardından kesildiğini anlatan Yavuz, "Buna 'kararsızlık' yağışı diyoruz. Yaz aylarında görülen tipik bir yağış. Kuvvetli hücre geliştiğini gördük. Ankara'nın batısından başlayıp hızlı şekilde Pursaklar bölgesinde etkili oldu. Yağış alan yerlerde yarım saat içinde metrekare başına 10-12 kilogramlık yağış düştü" bilgisini paylaştı.

"Önümüzdeki günler için Ankara ve çevresinde yağış beklentimiz yok"

Meteorolojik tahminlerin de bu yönde yağış görülebileceği yönünde olduğunu anımsatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 1-2 saat içerisinde kuzey kesimler, Ankara-Çankırı arasında bir miktar daha yağış yaşanmasını bekliyoruz. Fakat önümüzdeki günler için Ankara ve çevresinde yağış beklentimiz yok. Açık bir havanın hakim olacağını öngörüyoruz."