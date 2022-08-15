Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yamaç paraşütleri kalkış sırasında çarpıştı: O anlar kamerada
Muğla’nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütleri kalkış esnasında birbirine dolandı. Olayda pilot ve yolcular yaralanırken o anlar kameralar tarafından kaydedildi.
Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ’ın 1700 metredeki pistinden iki yamaç paraşütü pilotu yolcularıyla havalandı.
Aynı anda kalkış yapan pilotlar, yerden yaklaşık 5 metre yükseklikte çarpıştı. Kalkış pistine düşen paraşüt pilotları ile 2 yolcusu yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Paraşütlerin havada çarpışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: Muğla Cep Telefonu
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