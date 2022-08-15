Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmaris açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı
Muğla açıklarında bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri, içinde 3 kişinin bulunduğu tekneyi kurtardı.
Hisarönü Körfezi açıklarında içinde 3 kişinin bulunduğu 11 metre boyundaki özel bir teknenin makineleri arızalandı.
Tekne kaptanının durumu, Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'e ait, "KIYEM-2" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
Ekiplerce bota yedeklenen tekne, Orhaniye Martı Marina'ya yanaştırıldı.
Etiketler: Muğla
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