Yeşilyuva Mahallesi'nde bir aracın içinde çocuk olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, aracı açtığında 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan incelemede çocuğun Suriye uyruklu Badr Aldın Malahafjı olduğu belirlendi. Çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.