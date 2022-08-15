Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 22:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Araçta unutulan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde arabada unutulan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yeşilyuva Mahallesi'nde bir aracın içinde çocuk olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, aracı açtığında 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.
Yapılan incelemede çocuğun Suriye uyruklu Badr Aldın Malahafjı olduğu belirlendi. Çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Adana
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