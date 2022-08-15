Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 23:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şişli'de iki aile arasında silahlı kavga: 1'i polis 4 yaralı
[Fotograf: AA]
İstanbul Şişli'de iki aile arasında silahlı kavga çıktı, 1'i polis 4 kişi yaralandı. Kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.
Kuştepe Mahallesi Köz Sokak'ta iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.
Kavgaya karışan 3 kişi ile olaya müdahaleye eden polislerden 1'i kolundan yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet ekibi sevk edildi, kavgaya karışanlardan bazıları gözaltına alındı.
Polisin olay yerindeki incelemesi ve kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Bireysel Silahlanma İstanbul Kavga
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