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Türkiye
AA 06.07.2024 02:00

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat'ın Turhal ilçesinde Yasin Çınar'ın kullandığı otomobil, Gazi Osman Paşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde Mehmet İhsan Akgöz idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan araç sürücüleri, sağlık ekiplerince Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Çınar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Akgöz ise buradaki tedavisinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan kazanın meydana geldiği caddede toplanan mahalle sakinleri, daha önce de benzer kazaların yaşandığını belirterek duruma tepki gösterdi ve bir süre yolu trafiğe kapattı.

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