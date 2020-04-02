Tokat’ta kent merkezinde bulunan Kabe-i Mescid Mahallesindeki bir sokakta sağlıklaştırma projesi kapsamında altyapı çalışmaları yenileniyordu.

Bu esnada iş makinası doğal gaz hattını kopardı. Sokağın elektrik dağıtımını yapan panodan da çıkan kıvılcımlarla doğal gaz hattı birden alev aldı. Evinin hemen önünde gerçekleşen olay, İsmail Neşe isimli bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntüye alındı.

İsmail Neşe o anları şöyle anlattı:

"Baktım, su sesi gibi bir ses geldi. Çok önemsemedik başta. 15-20 dakika boyunca bu sesi duyduktan sonra, duvarların ısındığını hissettim. Cama çıktığımda gördüğüm görüntü sonrasında hayrete düştüm. Burada boru zedeleniyor. Panonun burada olması sebebiyle çıkan kıvılcım buradaki gazı ateşliyor."

Haber: Dursun Ekrem Er