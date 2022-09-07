Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir’in kullandığı 60 ER 134 plakalı makam aracına akşam saatlerinde Erbaa-Tanoba yolu Koçak köyü mevkiinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Araçta bulunan MHP'li Umay’ın başından yaralandığı saldırıdan Özdemir yara almadan kurtuldu.

Özdemir, camları kırılan makam aracıyla Umay'ı Erbaa girişine kadar getirdi. Umay burada ambulansa alınarak Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Umay’ın ilk müdahalenin ardından ameliyata alındığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl de hastaneye gelerek doktorlardan bilgi aldı.

Olayla ilgil iaçıklama yapan MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, "Başhekim ile görüştüm Ünal Umay beyin de operasyonu gayet başarılı bir şekilde geçmiş. Endişe edeceğimiz durum yok. Şu an yoğun bakımda Ünal bey. Vücuduna isabet eden kurşun ve parçaları çıkartılmış durumda. Doktorlarımızın ve başhekimimizin verdiği bilgilere göre hiç bir hayati tehlikesinin bulunmadığı yönünde elhamdülillah." dedi.

Saldırıya uğrayan Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir de "Beldeye giderken nerden geldiğini bilmediğimiz şey Ünal Bey'e isabet etti. Benim sağlığımda bir şey yok şükür. Ünal abimde de çok şükür hayati tehlike yok. Olay adli mercilerce araştırılıyor" diye konuştu.