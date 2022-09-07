Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 02:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hatay'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen kamyonetin otomobile çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Çevre Yolu'nda meydana geldi.
Hilmi E. yönetimindeki 31 NF 919 plakalı zeytin yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Abubekir Ş'nin kullandığı 31 VL 988 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan otomobil sulama kanalına devrilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Her iki araçta yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Hatay Trafik Kazası
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