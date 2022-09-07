Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 01:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da, 17 yaşındaki kıza saçma isabet etti
Adana'nın Yüreğir ilçesinde vücuduna saçma isabet eden 17 yaşındaki kız yaralandı. Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde husumetlisinin bulunduğu sokağa motosikletle gelen O.S, av tüfeğiyle çevreye ve evlere ateş açtı.
O sırada sokakta bulunan S.K'ya (17) tüfekten çıkan saçmalar isabet etti.
Kolu ve omzundan yaralanan genç kız 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Adana
Sıradaki Haber
Hatay’da otomobille pikap çarpıştı: 6 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz