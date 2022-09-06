İstanbul Üsküdar'da lüks bir sitede bulunan villalardan birine giren hırsız, değeri 22 milyon lirayı bulan saat, pırlanta ve antikaları alıp kaçtı.

Tüm hırsızlığı 4 saate gerçekleştiren şüpheli tek başınaydı. Hırsız, 22 milyon liralık eşyayla doldurduğu iki valizle birlikte aracına gitti ve ardından da sakin bir şekilde bölgeden ayrıldı.

Sitenin güvenliğinden saklanarak içeri girmeyi başardı ancak o anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınmıştı. Hırsız, o görüntüler sayesinde yakalandı.

19 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı

Hırsızın evinde yapılan aramada 7 adet kol saati, gümüş vazolar ve 1970 basımı antika banknot paralar ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan şüphelinin daha önceden de 19 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Kimliği tespit edilen hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.