Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 21:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üzerine mıcır yüklü kamyon devrilen otomobil kullanılamaz hale geldi
[Fotograf: AA]
Sivas'ta üzerine mıcır yüklü kamyon devrilen park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.
Sivas Belediyesi'ne ait E.S. yönetimindeki mıcır yüklü kamyon, Eğriköprü Mahallesi'nde park halinde bulunan A.A.'ya ait otomobilin üzerine devrildi.
Kamyon şoförünün yara almadığı kazada, otomobilde büyük çapta hasar oluştu.
Önce kasasındaki mıcır boşaltılan kamyon, iş makinesi yardımıyla aracın üzerinden kaldırıldı.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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