Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 00:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay’da otomobille pikap çarpıştı: 6 yaralı
[Fotograf: AA]
Hatay’da otomobille pikabın çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kırıkhan ilçesi, Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde, Abubekir Ş.’nin kullandığı otomobil ile Hilmi E. idaresindeki zeytin yüklü pikap çarpıştı. Kazada araçlardaki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: Hatay Trafik Kazası
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