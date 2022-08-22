Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 15:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta 2 kişi KKKA şüphesiyle tedavi görüyor
[AA (Arşiv)]
Tokat'ta 2 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde tedavi ediliyor.
Kentte son bir haftada vücutlarına yapışan keneyi kendileri çıkardıktan sonra rahatsızlanan 2 kişi, TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne başvurdu.
KKKA tanısıyla hastanede tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada nisan ayının sonundan bugüne kadar Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne yaklaşık 130 kişinin başvurduğu, bunlardan 3'ünün ise KKKA hastalığı şüphesiyle vefat ettiği öğrenildi.
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