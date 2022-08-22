Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de geri dönüşüm tesisinde yangın
[Fotograf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yenice Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı'ndaki geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İşletme çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Etiketler: Yangın Mersin Geri Dönüşüm
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